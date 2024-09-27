Джанашия: Батракову до Лоськова ещё очень далеко, Дмитрий — это вообще профессор

Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался об игре 19-летнего полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в нынешнем сезоне, а также заявил, что молодого футболиста ещё рано сравнивать с легендой красно-зелёных Дмитрием Лоськовым.

«Батраков сейчас на подъёме, радует глаз! Батракова по праву уже сравнивают с Лоськовым? Нет, что вы! Не надо этого делать ни в коем случае! Батракову до Лоськова пока ещё очень далеко. Лоськов – это вообще профессор, он мог сделать на поле всё что угодно. Батракову ещё учиться и учиться.

Похож ли Батраков на Измайлова? Батраков идёт своим путём. Тогда был немного другой футбол. Измайлов всё же играл в несколько другой манере. Но сравнивать Батракова с Лоськовым – сейчас просто нереально», — приводит слова Джанашии «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.