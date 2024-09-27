Тренер «Акрона»: Дзюба много радости принёс стране, он — достояние российского футбола!

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о новичке тольяттинцев Артёме Дзюбе. Специалист назвал форварда достоянием российского футбола, призвал дорожить таким игроком. Также Тедеев заявил, что Дзюба принёс много радости России.

«Артём многое сделал для развития футбола. Считаю, всем нам надо просто желать этому человеку удачи и успеха. Дзюба много радости принёс стране. Давайте жить позитивом, а не ждать, когда у меня с ним закончится конфетно-букетный период! У нас его и не было. И не будет. Есть профессиональные отношения, которые и Артёму помогают, и команду двигают вперёд. Надеюсь, все от этого сотрудничества только выиграют. Повторюсь, Дзюба — достояние всего российского футбола! Этим надо дорожить», — приводит слова Тедеева «Спорт-экспресс».

Напомним, Дзюба присоединился к «Акрону» на правах свободного агента в последний день летнего трансферного окна.