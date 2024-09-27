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Александр Тарханов: если Головину куда-то и переходить, то только в «Сити» или «Реал»

Александр Тарханов: если Головину куда-то и переходить, то только в «Сити» или «Реал»
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Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о полузащитнике французского «Монако» Александре Головине. Ранее сообщалось, что хавбек продлит контракт с монегасками до 2029 года.

«Если «Монако» продлевает контракт с Головиным на пять лет, значит, клуб хочет оставить футболиста у себя. Александр сейчас играет очень хорошо и стал капитаном команды. Головину там комфортно, зачем что-то менять? Тем более «Монако» — топ-клуб. Если переходить, то только в «Манчестер Сити» или «Реал» Мадрид. Но с Головиным подписали такой контракт, где, наверное, подняли сумму отступных», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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