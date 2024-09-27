Экс-игрок «Рубина» Навас: в чемпионате Испании «Зенит» мог бы бороться за 6-12-е места

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас ответил на вопрос, как бы выступал санкт-петербургский «Зенит» в чемпионате Испании. Отметим, что за последние шесть лет сине-бело-голубые шесть раз становились победителями Российской Премьер-Лиги.

– В России «Зенит» сейчас лидирует. Если бы они играли в Испании, за какое место могли бы побороться?

– «Зенит» — великолепная команда, в составе которой играют очень сильные игроки, плюс отличный тренер. Думаю, в чемпионате Испании они могли бы бороться за место с 6-го по 12-е, — приводит слова Наваса Metaratings.

Сесар — воспитанник мадридского «Реала», профессиональную карьеру он начал в резервной команде «сливочных». Позже защитник выступал за «Малагу», «Химнастик» и «Расинг». Навасу 44 года, за «Рубин» испанец играл с 2009 по 2015 и 2017 по 2018 год. Профессиональную карьеру игрока Сесар завершил как раз в «Рубине», а с апреля 2019 по февраль 2023 года возглавлял селекционный отдел казанского клуба. В составе «Рубина» испанец становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.