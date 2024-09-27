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«Они очень хорошо начали сезон». Алонсо — об игре «Баварии»

«Они очень хорошо начали сезон». Алонсо — об игре «Баварии»
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказал мнение касаемо игры «Баварии» в новом сезоне и рассказал об их тренере Венсане Компани.

«Они очень хорошо начали сезон. Они играют с большой энергией и качеством. Влияние Венсана Компани пока хорошее. Завтра нас ждёт большой вызов. Нам нужно будет максимально сконцентрироваться на 90 минут и быть готовыми к любым ситуациям», — приводит слова Алонса Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на данный момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, «Байер» на втором месте. Команды сыграют друг с другом завтра, 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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