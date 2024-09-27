Габулов: Пьянич возрастной — возникает вопрос, насколько он мотивирован и готов физически

Бывший вратарь сборной России и ЦСКА Владимир Габулов отреагировал на переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский клуб.

«Пьянич действительно большой футболист высокого мастерства, талантливый и креативный. Он поиграл в больших клубах и чемпионатах. Другое дело, что Пьянич возрастной. В связи с этим возникает вопрос, насколько он мотивирован, готов ли физически и хочет ли вообще играть и приносить пользу.

Понятно, что в условиях закрытости нашего чемпионата и отсутствия еврокубков РПЛ сегодня не прогрессирует, но скорости всё равно присутствуют, много молодых ребят. Сможет ли Пьянич выдержать этот темп и скорости? Если всё это состоится, он принесёт пользу ЦСКА», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.