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Экс-футболист сборной Турции госпитализирован с огнестрельным ранением

Экс-футболист сборной Турции госпитализирован с огнестрельным ранением
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На бывшего футболиста сборной Турции Серхата Акына было совершено нападение, в результате которого он получил огнестрельное ранение в ногу.

«Мы осуждаем вооружённое нападение на нашего бывшего футболиста Серхата Акына. Желаем ему скорейшего выздоровления и ожидаем, что виновные будут привлечены к ответственности как можно скорее», — написано в заявление пресс-службы «Фенербахче».

Напомним, Акын играл не только в Турции, но и в Германии — выступал за «Кёльн» и «Карлсруэ». Также выступал за бельгийский клуб «Андерлехт», в составе которого выиграл Лигу Жюпиле в 2006 году. Экс-полузащитник играл в «Фенербахче» с 2000 по 2005 год и провёл 179 матчей за турецкий клуб.

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