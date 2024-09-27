Карпукас: Батраков должен далеко пойти

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о своём одноклубнике, хавбеке Алексее Батракове.

«Что ещё хорошего можно про него сказать, кроме того, что вы сами видите на поле? Лёша — молодец, делает своё дело. Знаете, есть футболисты, которым везёт. А есть просто очень хорошие, обученные игроки. В случае Батракова совпали обе эти вещи: и везение, и класс футболиста. Думаю, он должен далеко пойти», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.