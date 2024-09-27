УЕФА наказал «Барселону» за нацистский баннер на матче Лиги чемпионов — источник

УЕФА вынес наказание «Барселоне» за нацистский баннер болельщиков на матче Лиги чемпионов с «Монако», информирует AP News.

Согласно сведениям источника, УЕФА оштрафовал каталонский клуб на € 10 тыс. и запретил продавать билеты на следующий выездной матч команды в еврокубках.

Напомним, матч «Монако» и «Барселоны» состоялся 19 сентября. Это была игра 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Аллардом Линдхутом (Нидерланды). «Монако» одержал победу со счётом 2:1. В составе монегасков сыграл россиянин Александр Головин.