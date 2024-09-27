Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА наказал «Барселону» за нацистский баннер на матче Лиги чемпионов — источник

УЕФА наказал «Барселону» за нацистский баннер на матче Лиги чемпионов — источник
Комментарии

УЕФА вынес наказание «Барселоне» за нацистский баннер болельщиков на матче Лиги чемпионов с «Монако», информирует AP News.

Согласно сведениям источника, УЕФА оштрафовал каталонский клуб на € 10 тыс. и запретил продавать билеты на следующий выездной матч команды в еврокубках.

Напомним, матч «Монако» и «Барселоны» состоялся 19 сентября. Это была игра 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Аллардом Линдхутом (Нидерланды). «Монако» одержал победу со счётом 2:1. В составе монегасков сыграл россиянин Александр Головин.

Материалы по теме
«Барселону» поставили на место. И это хорошо
«Барселону» поставили на место. И это хорошо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android