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«Оренбург» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 16:30

«Оренбург» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 27 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Оренбург» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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П1
X
П2

В прошлом сезоне РПЛ команды провели между собой два матча. В игре 9-го тура победу одержали нижегородцы — 3:1, а во встрече в рамках 24-го тура сильнее оказался «Оренбург» (3:1).

После девяти сыгранных туров «Оренбург» набрал семь очков и расположился на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» имеет в своём активе также семь очков и находится на 12-й строчке.

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