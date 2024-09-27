Лепёхин: интересно, созрел ли «Краснодар» в плане борьбы за чемпионство?

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался в преддверии матча 10-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Краснодаром».

«Краснодар» всегда оказывал сопротивление, поэтому у «Зенита» всегда были тяжёлые игры. Интересно посмотреть, созрел ли «Краснодар» в плане борьбы за чемпионство. Но это мы только узнаем весной следующего года, сейчас рано делать такие выводы. Пока «Зенит» — фаворит в предстоящем матче и в борьбе за чемпионство.

Победы обеих команд не будут ничего означать в глобальном плане. Поражение же в этой игре также не гарантирует, что клубы перестанут бороться за чемпионство. Но другой вопрос, что победа упрощает шансы в борьбе за чемпионство», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.