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Лепёхин: интересно, созрел ли «Краснодар» в плане борьбы за чемпионство?

Лепёхин: интересно, созрел ли «Краснодар» в плане борьбы за чемпионство?
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался в преддверии матча 10-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» всегда оказывал сопротивление, поэтому у «Зенита» всегда были тяжёлые игры. Интересно посмотреть, созрел ли «Краснодар» в плане борьбы за чемпионство. Но это мы только узнаем весной следующего года, сейчас рано делать такие выводы. Пока «Зенит» — фаворит в предстоящем матче и в борьбе за чемпионство.

Победы обеих команд не будут ничего означать в глобальном плане. Поражение же в этой игре также не гарантирует, что клубы перестанут бороться за чемпионство. Но другой вопрос, что победа упрощает шансы в борьбе за чемпионство», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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