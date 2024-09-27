Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Новосельцев дал прогноз на матч между «Зенитом» и «Краснодаром»

Иван Новосельцев дал прогноз на матч между «Зенитом» и «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Иван Новосельцев высказался в преддверии матча 10-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Краснодаром». По словам Новосельцева, команде Сергея Семака будет сложно победить «быков».

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если «Краснодар» обыграет «Зенит», то практически повторит старт прошлого сезона. Если это произойдёт, то они не имеют права ошибиться во второй части сезона. В этой игре «Зениту» будет непросто. Где‑то даже назвал бы «Краснодар» фаворитом. Думаю, что счёт будет 2:2», — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в эту субботу, 28 сентября. Команды будут играть на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30. Отметим, что «быки» отстают на два очка от сине-бело-голубых в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.

Материалы по теме
Не спешите поздравлять Семака. «Краснодар» готов обойти «Зенит»
Не спешите поздравлять Семака. «Краснодар» готов обойти «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android