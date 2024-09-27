Иван Новосельцев дал прогноз на матч между «Зенитом» и «Краснодаром»

Бывший футболист «Зенита» Иван Новосельцев высказался в преддверии матча 10-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Краснодаром». По словам Новосельцева, команде Сергея Семака будет сложно победить «быков».

«Если «Краснодар» обыграет «Зенит», то практически повторит старт прошлого сезона. Если это произойдёт, то они не имеют права ошибиться во второй части сезона. В этой игре «Зениту» будет непросто. Где‑то даже назвал бы «Краснодар» фаворитом. Думаю, что счёт будет 2:2», — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в эту субботу, 28 сентября. Команды будут играть на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30. Отметим, что «быки» отстают на два очка от сине-бело-голубых в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.