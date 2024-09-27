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«Хочу побеждать с этим клубом». Санчес — об игре в «Челси»

«Хочу побеждать с этим клубом». Санчес — об игре в «Челси»
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Вратарь английского клуба «Челси» Роберт Санчес рассказал, как он чувствует себя в команде и о своей игре.

«Я знаю, на что я способен, знаю, насколько лучше могу стать, особенно с этой командой, с этими игроками, с этим тренером. Мы можем побеждать, и я хочу побеждать с этим клубом. Чувствую себя на высоте, лучше, чем когда-либо», — приводит слова Санчеса Absolute Chelsea на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, испанский голкипер перешёл в «Челси» в 2023 году из «Брайтона». Трансфер Санчеса составил € 29 млн, контракт рассчитан до конца июня 2030 года. 28 сентября в рамках 6-го тура чемпионата Англии состоится матч между «Челси» и «Брайтоном» в 17:00 мск.

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