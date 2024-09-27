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В «Реале Сосьедад» сообщили, что Захарян в скором времени вернётся в общую группу

В «Реале Сосьедад» сообщили, что Захарян в скором времени вернётся в общую группу
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Пресс-служба «Реала Сосьедад» сообщила, что российский полузащитник Арсен Захарян в скором времени приступит к тренировкам в общей группе.

«Он тренируется на поле индивидуально. Через несколько дней ему предстоит сделать последний шаг для восстановления — начать тренироваться с командой», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

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