Поттер — о «Челси»: если вы тратите € 360 млн, давление на команду и тренера возрастает

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о большом финансовом вливании руководством лондонского клуба во время его работы в команде.

«Это был почти идеальный шторм. Это были 14 матчей за шесть недель до начала чемпионата мира. Это было похоже на то, как будто ты находишься в стиральной машине, так мы говорили в коллективе, потому что игры продолжали идти, а у нас не было времени на подготовку.

Тогда владельцы решили вложить в команду много денег, € 360 млн в январское трансферное окно. Если вы тратите € 360 млн на игроков, которые приезжают из-за пределов Премьер-лиги, из стран, где в середине сезона наступает перерыв, то в реальности вы не можете просто предполагать, что они сразу же начнут работать и всё будет хорошо.

Но, очевидно, если вы тратите € 360 млн, давление на команду возрастает и давление на тренера увеличивается. И люди говорят: «Да ладно, ты же потратил столько денег». Думаю, если бы я потратил их на Гарри Кейна и Деклана Райса, то это было бы справедливо, но на тот момент решение было именно таким. Мы старались поддержать его, как могли, но это оставило нас с проблемой перебора игроков после января», — приводит слова Поттера The Telegraph.