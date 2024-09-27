Футболист «Алании» Чочиев: недооценки «Амкала» не было, у них хорошие игроки

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев прокомментировал победу своей команды в матче 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Амкалом» (1:0).

«Амкал» удивил. У них хорошая команда. Я знаю у них многих футболистов, которые играли на хорошем уровне. Был тяжёлый матч. Наш вратарь Жора молодец! Это часть его работы. Думаю, что если бы он был без моментов, то ему так тоже не хотелось. Главное, что выиграли.

Недооценки «Амкала» у нас не было. Мы знаем, что там есть хорошие игроки. Тренера их хорошо знаем, с ним всегда тяжёлые матчи. Мы вышли: бились, старались и с божьей помощью выиграли», — сказал Чочиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.