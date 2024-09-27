Канчельскис: фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева, так как он нагло вёл себя в «Спартаке»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис объяснил, почему фанаты «Зенита» оскорбляют Александра Соболева. По мнению ветерана, форвард нагло вёл себя в «Спартаке», поэтому болельщики из Санкт-Петербурга не могут считать его своим.

«Болельщики «Зенита» оскорбляют Соболева, потому что он вёл себя нагло, играя за «Спартак». Они это помнят и пока не могут считать Соболева своим. Какое-то время ему придётся играть под давлением. Путь к признанию тут только один — забитые мячи. Если Соболев принесёт много пользы «Зениту», то болельщики сменят гнев на милость», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» минувшим летом. Фанаты обеих команд скептически восприняли этот трансфер.