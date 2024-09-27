Стали известны результаты жеребьёвки пятого раунда Пути регионов Кубка России

Сегодня, 27 сентября, состоялась жеребьёвка пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Представляем вашему вниманию пары соперников пятого раунда.

Пары пятого раунда Пути регионов Кубка России:

«Чайка» — «Знамя Труда»;

«Амкар» — «Композит»;

«Тюмень» — «Алания»;

«Уфа» — «Шинник»;

«Торпедо» — «Балтика»;

«Сочи» — «Волга»;

«Родина» — «Спартак» Кострома;

«Сокол» — «Урал».

Жеребьёвка прошла в три этапа. В первом 16 шаров с названиями клубов-победителей четвёртого раунда Пути регионов разделили на две корзины. Во втором, поочерёдно отбирая шары из каждой корзины, были сформированы восемь пар клубов, которые сыграют друг с другом в пятом раунде Пути регионов. В случае равенства домашних матчей в паре – для неё проводился третий этап жеребьёвки, который определит принимающий клуб.

Матчи пятого раунда Пути регионов Кубка России пройдут с 15 по 17 октября.