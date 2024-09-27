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Стали известны результаты жеребьёвки пятого раунда Пути регионов Кубка России

Стали известны результаты жеребьёвки пятого раунда Пути регионов Кубка России
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Сегодня, 27 сентября, состоялась жеребьёвка пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Представляем вашему вниманию пары соперников пятого раунда.

Пары пятого раунда Пути регионов Кубка России:

  • «Чайка» — «Знамя Труда»;
  • «Амкар» — «Композит»;
  • «Тюмень» — «Алания»;
  • «Уфа» — «Шинник»;
  • «Торпедо» — «Балтика»;
  • «Сочи» — «Волга»;
  • «Родина» — «Спартак» Кострома;
  • «Сокол» — «Урал».

Жеребьёвка прошла в три этапа. В первом 16 шаров с названиями клубов-победителей четвёртого раунда Пути регионов разделили на две корзины. Во втором, поочерёдно отбирая шары из каждой корзины, были сформированы восемь пар клубов, которые сыграют друг с другом в пятом раунде Пути регионов. В случае равенства домашних матчей в паре – для неё проводился третий этап жеребьёвки, который определит принимающий клуб.

Матчи пятого раунда Пути регионов Кубка России пройдут с 15 по 17 октября.

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