Экс-игрок «Рубина» Навас назвал российских футболистов, кто мог бы выступать в Ла Лиге

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас назвал российских футболистов, которые могли бы проявить себя в чемпионате Испании.

«Есть много российских игроков, которые без проблем могли бы выступать в чемпионате Испании. Особенно талантливо последнее поколение. На мой взгляд, в чемпионате Испании успешно играли бы Тюкавин, Сперцян, Глушенков, Морозов, Карпукас, Пиняев и Дивеев», — приводит слова Наваса Metaratings.

Сесар — воспитанник мадридского «Реала», профессиональную карьеру он начал в резервной команде «сливочных». Позже защитник выступал за «Малагу», «Химнастик» и «Расинг». Навасу 44 года, за «Рубин» испанец играл с 2009 по 2015 и 2017 по 2018 год. Профессиональную карьеру игрока Сесар завершил как раз в «Рубине», а с апреля 2019 по февраль 2023 года возглавлял селекционный отдел казанского клуба. В составе «Рубина» испанец становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.