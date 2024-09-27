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Экс-игрок ЦСКА — о возрасте Пьянича: Левандовски старше него, но сколько забивает!

Экс-игрок ЦСКА — о возрасте Пьянича: Левандовски старше него, но сколько забивает!
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Экс-футболист московского ПФК ЦСКА Денис Попов высказался о переходе в стан армейцев 34-летнего боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Он отметил высокую квалификацию новичка ЦСКА. Также Попов подчеркнул, что возраст не станет проблемой для Пьянича. Денис привёл в пример нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, который старше Миралема, но продолжает хорошо играть.

«В любом случае это классный, квалифицированный футболист. Учитывая нынешнее финансовое состояние ЦСКА, приобретение рациональное. Футболисты в ЦСКА приходят подходящие по соотношению «цена – качество». Поэтому к Пьяничу, наверное, не будет вообще никаких вопросов в плане его квалификации. А так, мы видим, что Левандовски, который старше Пьянича, играет за «Барселону» в стартовом составе – и забивает сколько», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.ру».

Напомним, ранее Пьянич выступал за «Барселону», «Ювентус», «Рому» и ряд других клубов. В ЦСКА он перешёл на правах свободного агента.

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