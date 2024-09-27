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Габулов: «Монако» видит в Головине лидера команды, предложив ему длительный контракт

Габулов: «Монако» видит в Головине лидера команды, предложив ему длительный контракт
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Бывший российский голкипер Владимир Габулов высказался о полузащитнике французского «Монако» Александре Головине. Ранее сообщалось, что хавбек продлит контракт с монегасками до 2029 года.

«Стабильность — это всегда хорошо. Здесь есть и другая сторона медали — показатель того, как один из ведущих клубов французской лиги рассчитывает на нашего соотечественника. «Монако» видит в Головине лидера команды, предложив ему длительный контракт. Это действительно показатель. Саша хорошо себя там зарекомендовал. Здесь стоит порадоваться и поздравить Сашу», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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