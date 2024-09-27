«Такое отношение ненормально». Флик — о тренировочном процессе Кунде

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик высказал мнение касаемо тренировок защитника клуба Жюле Кунде.

«Вы можете сказать Кунде отдохнуть. Это невероятно. Со мной такого никогда не случалось. После игры он хочет потренироваться. Я ему говорю, что сегодня только восстановление, он мне говорит нет, он хочет быть на поле. Такое отношение ненормально», — приводит слова Флика Som I Serem FCB на свой странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Кунде перешёл в «Барселону» в 2022 году из «Севильи». Контракт защитника рассчитан до конца 2026 года. 28 сентября в рамках чемпионата Испании состоится матч между «Барселоной» и «Осасуной» в 22:00 мск.