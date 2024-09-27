Кузьмичёв: «Атланта» не может препятствовать вызову Миранчука в сборную России

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв заявил, что Алексей Миранчук дорожит вызовами в сборную России. По его мнению, нынешний клуб полузащитника «Атланта Юнайтед» не сможет препятствовать поездкам Миранчука в национальную команду.

«Понятно, что не самая лёгкая логистика. Но Лёша никогда не отказывался от вызова в сборную. Он очень ценит эти приглашения. Всегда с удовольствием приезжает. Отпустит ли „Атланта“ в сборную России? Они не могут не отпустить. Это же официальное окно под матчи сборной. Если игрок готов ехать, как бы они ни хотели, препятствий не может быть. И они это понимают», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, ближайший учебно-тренировочный сбор национальной команды России состоится с 7 по 17 октября. Миранчук попал в расширенный список национальной команды.