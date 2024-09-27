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Собослаи рассказал, как изменилась его роль в «Ливерпуле» при Арне Слоте

Собослаи рассказал, как изменилась его роль в «Ливерпуле» при Арне Слоте
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Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал, как изменилась его роль при новом тренере мерсисайдцев Арне Слоте.

«Конечно, я хочу больше забивать и помогать отличиться партнёрам. Моя роль немного отличается от прошлогодней, но я всё равно буду делать всё для команды. Даже если моя статистика не столь хороша, если команда выигрывает, всё в порядке», — приводит слова Собослаи официальный сайт «Ливерпуля».

После пяти туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (13 очков). Собослаи выступает за «Ливерпуль» с лета прошлого года.

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