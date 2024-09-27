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Таранов: «Зенит» выглядит подуставшим — у «Краснодара» есть хорошие шансы на победу

Таранов: «Зенит» выглядит подуставшим — у «Краснодара» есть хорошие шансы на победу
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Российский экс-футболист Иван Таранов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит». По его мнению, «быки» готовы обыграть действующего чемпиона страны.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, «Краснодар» готов обыграть «Зенит». В любом случае для питерской команды это будет очень сложный матч — «Краснодар» к этой игре подойдёт с большими амбициями и энтузиазмом. Большой плюс, что игра пройдёт в Краснодаре, ведь «быки» давно не обыгрывали «Зенит» и на эмоциях могут достичь победы. Кроме того, «Зенит» в последнее время выглядит подуставшим, хотя имеет большое количество хороших исполнителей. Поэтому у «Краснодара» есть хорошие шансы на победу в этом матче.

Благодаря победе в этом матче определится лидер на ближайшее время, но не более того. Не думаю, что в случае победы «Зенита» стоит вешать на команду золотые медали, потому что чемпионат не заканчивается завтра, и мы убедились, что любая команда может преподнести сюрприз. В этом чемпионате будет что-то похожее с прошлым сезоном в плане интриги в борьбе за чемпионство», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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