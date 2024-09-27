Тренер тульского «Арсенала» Сторожук отказался возглавить «Пари НН»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук заявил, что отказался возглавить «Пари Нижний Новгород». Он встречался с представителями клуба и вёл переговоры.

— Вас приглашали «Пари НН» и «Химки», как об этом писали?

— С «Пари НН» были разговоры, встречались. Я принял решение остаться в «Арсенале». Про «Химки» впервые слышу, так что ничего не могу сказать, — приводит слова Сторожука «Матч ТВ».

Напомним, «Пари Нижний Новгород» тренирует сербский специалист Саша Илич. После 9-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице.

Тульский «Арсенал» лидирует в Мелбет Первой лиге сезона-2024/2025. Команда Сторожука набрала 23 очка по результатам 11 встреч.