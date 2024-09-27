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Министр спорта Красноярского края назвал задачу Тихонова в «Енисее»

Министр спорта Красноярского края назвал задачу Тихонова в «Енисее»
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Министр спорта Красноярского края Денис Петровский назвал турнирную задачу «Енисея» под руководством Андрея Тихонова. Так, перед командой стоит задача бороться за зону стыковых матчей в Первой лиге. По словам чиновника, в ФНЛ может быть лишь два варианта целей — не вылететь и побороться за первую четвёрку.

«В Первой лиге есть только две цели — не оказаться в числе последних команд, выбывающих из дивизиона, либо борьба за первую четвёрку. Даже с учётом минусов по составу, которые были, мы вместе с тренерским штабом во главе с Андреем Тихоновым определили задачу на этот сезон — бороться за зону стыков. Ставить задачу бороться за первые два места было бы утопией», — приводит слова Петровского Metaratings.

В данный момент «Енисей» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 13 очков в 11 матчах.

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