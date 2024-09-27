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Экс-тренер «Торпедо» Петренко высказался о завершении карьеры Игоря Лебеденко

Экс-тренер «Торпедо» Петренко высказался о завершении карьеры Игоря Лебеденко
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Бывший тренер московского «Торпедо» Сергей Петренко высказался о завершении карьеры Игоря Лебеденко.

«Игорь очень любит футбол. Плюс профессионально относится к себе, своему организму, что позволило ему доиграть до такого возраста. Игорь чувствует состояние своего организма, возможности. Наверное, почувствовал, что хватит. Пора было начинать новый отрезок жизни», — сказал Петренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

41-летний Игорь Лебеденко объявил о завершении игровой карьеры 17 августа 2024 года, сыграв прощальный матч с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1). Эта игра стала 250-й для Лебеденко за автозаводский клуб. Ранее он выступал за воронежский «Факел», грозненский «Терек», казанский «Рубин», «Ростов», московский «Локомотив» и другие клубы.

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