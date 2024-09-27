Тренер «Челси» Мареска: всегда важно побеждать

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказал мнение касаемо важности выигрывать матчи любым командам.

«Всегда важно побежать в играх. Это даёт нам энергию, уверенность и доверие. Даже когда вы не выигрываете, вы всё равно в хорошей игре, поэтому вы должны быть сосредоточены на этом. Иногда это происходит с другой стороны, вы побеждаете в играх, в которых не заслуживаете», — приводит слова Марески Absolute Chelsea на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Энцо Мареска был назначен главным тренером «Челси» этим летом. Ранее он работал с «Лестер Сити» и вывел его в Премьер-лигу. 24 сентября в рамках чемпионата Англии «Челси» обыграли «Барроу» со счётом 5:0. Тем самым лондонский клуб одержал три победы подряд.