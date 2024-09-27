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Тренер «Челси» Мареска: всегда важно побеждать

Тренер «Челси» Мареска: всегда важно побеждать
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказал мнение касаемо важности выигрывать матчи любым командам.

«Всегда важно побежать в играх. Это даёт нам энергию, уверенность и доверие. Даже когда вы не выигрываете, вы всё равно в хорошей игре, поэтому вы должны быть сосредоточены на этом. Иногда это происходит с другой стороны, вы побеждаете в играх, в которых не заслуживаете», — приводит слова Марески Absolute Chelsea на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Энцо Мареска был назначен главным тренером «Челси» этим летом. Ранее он работал с «Лестер Сити» и вывел его в Премьер-лигу. 24 сентября в рамках чемпионата Англии «Челси» обыграли «Барроу» со счётом 5:0. Тем самым лондонский клуб одержал три победы подряд.

Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
24 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Челси
Лондон
Окончен
5 : 0
Барроу
Барроу-ин-Фернесс
1:0 Нкунку – 8'     2:0 Нкунку – 15'     3:0 Фарман – 28'     4:0 Нету – 48'     5:0 Нкунку – 75'    
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