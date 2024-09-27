Российские футболистки в ноябре могут провести игры с командами из Южной Америки

Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан рассказал, что его команда может провести матчи с соперницами из Южной Америки в ноябре.

«У нас в планах провести октябрьский сбор в Турции с двумя играми. Есть варианты и в ноябре. Первый — селекционный сбор для игроков Суперлиги и молодёжной лиги. Второй вариант — матчи с командами из Южной Америки», — приводит слова Красножана ТАСС.

15 июля состоялся матч между женской сборной России и КНДР. Игра проходила на стадионе «Москвич» в Москве. Бригаду арбитров из Беларуси возглавляла Ольга Блоцкая. Её ассистентами выступили Анастасия Данченко и Анна Наливайко. Матч завершился со счётом 0:0. Отметим, что для женской сборной России это был второй товарищеский матч с КНДР. Первая игра состоялась 12 июля также на стадионе «Москвич». Она закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. На 29-й минуте счёт во встрече открыла футболистка КНДР Сон Ок Хон. На 34-й минуте Зин Хон Хан забила второй гол. На 85-й минуте Су Рим Ким довела счёт до разгромного. Напомним, женская сборная России с февраля 2022 года не участвует в официальных турнирах.