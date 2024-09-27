В «Арисе» рассказали о восстановлении Кокорина после травмы

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о восстановлении российского нападающего Александра Кокорина после травмы. По его словам, сейчас форвард работает по индивидуальной программе. Ранее Кокорин пропустил из-за травмы уже два матча «Ариса».

«Пока Саня работает по индивидуальной программе. К ближайшей игре он не готовится. Будем надеяться, что скоро вернётся, он нам нужен на 100%. Саня и сам этого хочет. Но сначала надо залечить полностью его травму. После паузы на сборные он 100% вернётся. Но хотелось бы пораньше», — приводит слова Шпилевскго «РБ Спорт».

Напомним, Кокорин был признан лучшим футболистом чемпионата Кипра в прошлом сезоне.