«Ливерпуль» пытался подписать двух звёзд «Реала», но получил отказ

В летнее трансферное окно «Ливерпуль» пытался заполучить двух футболистов мадридского «Реала». Речь идёт о вингере Родриго и опорном полузащитнике Орельене Тчуамени. «Королевский клуб» дал мерсисайдцам однозначный ответ — игроки не продаются, информирует TBR Football.

Несмотря на это, «Ливерпуль» сохраняет интерес к Родриго. «Красные» пытались подписать бразильца ещё до его перехода в «Реал».

Ранее в СМИ появлялась информация, что Родриго недоволен своим положением в «Реале» — его перестали считать одним из ключевых игроков команды. Сейчас основными звёздами мадридцев считаются Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.