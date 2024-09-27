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«Ливерпуль» пытался подписать двух звёзд «Реала», но получил отказ

«Ливерпуль» пытался подписать двух звёзд «Реала», но получил отказ
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В летнее трансферное окно «Ливерпуль» пытался заполучить двух футболистов мадридского «Реала». Речь идёт о вингере Родриго и опорном полузащитнике Орельене Тчуамени. «Королевский клуб» дал мерсисайдцам однозначный ответ — игроки не продаются, информирует TBR Football.

Несмотря на это, «Ливерпуль» сохраняет интерес к Родриго. «Красные» пытались подписать бразильца ещё до его перехода в «Реал».

Ранее в СМИ появлялась информация, что Родриго недоволен своим положением в «Реале» — его перестали считать одним из ключевых игроков команды. Сейчас основными звёздами мадридцев считаются Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.

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