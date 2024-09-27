Матвей Сафонов допустил, что в будущем может выступать в России не за «Краснодар»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов, ранее выступавший за «Краснодар», ответил на вопрос, в каком клубе хотел бы играть, если вернётся в Российскую Премьер-Лигу.

«Хотелось бы оказаться в родном клубе, если я решу возвращаться. Но не знаю, как сложится жизнь. Могу представить, что я окажусь не нужен «Краснодару». Например, Агкацев будет легендой клуба, и мне скажут, что я не буду играть. А играть мне важно. Тогда придётся искать другой клуб», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Напомним, в летнее трансферное окно голкипер сборной России Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ». Россиянин подписал контракт на пять лет, став самым дорогим голкипером, которого «ПСЖ» купил за всю свою историю. Трансфер оценивается в € 20 млн.