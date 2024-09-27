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Марцел Личка: не считаю, что в России слабые судьи

Марцел Личка: не считаю, что в России слабые судьи
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об уровне судейства в России. По словам чешского специалиста, в английской Премьер-лиге арбитры допускают более грубые ошибки.

«Меня не разочаровывает уровень судейства в РПЛ — в той же АПЛ судьи иногда хуже ошибаются. Я не считаю, что в России слабые судьи. Главное, чтобы арбитры анализировали свои ошибки», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

После девяти туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. Подопечные Лички набрали 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо» на выезде. Игра состоится 29 сентября и начнётся в 19:00 мск.

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