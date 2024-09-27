Сенников: здорово, что Пьянич поменял свою точку зрения и приехал играть в Россию

Российский экс-футболист Дмитрий Сенников отреагировал на переход Миралема Пьянича в московский ПФК ЦСКА.

«Мне кажется, переход такого игрока, как Пьянич, в любом случае пойдёт на пользу ЦСКА и РПЛ. Даже его статус говорит, что футболисты ЦСКА будут более мотивированы. Но я не знаю, в какой форме он находится сейчас. У нас был пример Маркизио, который в таком же возрасте перешёл в «Зенит», однако не смог ничем помочь команде. Всё зависит от мастерства самого футболиста, уровня готовности и уровня РПЛ. Я помню, когда к нам приехал Франсиско Лима в 35 лет, и в первый год он был одним из лучших. Мы тогда стали чемпионами.

Помню, когда наша сборная хотела сыграть с Боснией и Герцеговиной, но их ведущие футболисты были против. Они могли быть солидарны друг с другом и приняли такое решение. Однако не стоит строго относиться к Пьяничу из-за его слов. Босния, Сербия и Хорватия всегда хорошо относятся к России. Но просто был такой момент на начальной стадии, когда сказали, что лучше играть не будем, чем согласимся. Здорово, что он поменял свою точку зрения и приехал играть в Россию. Но он приехал сюда не просто так, а должен быть мотивирован, чтобы играть. Понятно, что сейчас нет сильных ограничений в отношении России — к нам едут и будут приезжать иностранные футболисты, которые не уступают европейским игрокам. Самое главное, что от УЕФА нет запретов», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.