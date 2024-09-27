Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» всегда является фаворитом». Компани высказался о предстоящем матче с «Байером»

«Бавария» всегда является фаворитом». Компани высказался о предстоящем матче с «Байером»
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским «Байером». Встреча пройдёт в субботу, 28 сентября.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все с нетерпением ждут этой игры. Конечно, это будет важный матч с лучшей командой последних 12 месяцев. Мы с нетерпением ждём этого. Не всегда будет легко. Мы хотим сразиться с сильным соперником на «Альянц Арене». «Бавария» всегда является фаворитом. Мы хотим победить», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на данный момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Байер» – на втором месте.

Материалы по теме
Томас Мюллер высказался о предстоящем матче «Баварии» с «Байером»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android