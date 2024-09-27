«Мне это не мешает». Лукас Вера высказался о большом количестве игроков в заявке «Химок»

Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о большой заявке подмосковного клуба на нынешний сезон. Ранее сообщалось, что в заявке клуба 43 игрока.

«Наверное, для тренера это важно, но я разницы не вижу. Я к такому быстро привыкаю и думаю о работе. Мне это не мешает, да и команда развивается. Мы сейчас выглядим лучше, но, к сожалению, это пока не приносит результата. Нам нужно брать очки в ближайшем матче», — приводит слова Веры «Матч ТВ».

На данный момент «Химки» имеют в своём активе семь очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре первенства красно-чёрные сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 29 сентября.