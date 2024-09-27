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Гвардиола — о травмированном Родри: этот сезон для него закончен

Гвардиола — о травмированном Родри: этот сезон для него закончен
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что получивший травму связок колена полузащитник Родри больше не сыграет в сезоне-2024/2025.

«Сегодня утром ему сделали операцию на крестообразной связке и частично — на мениске. К следующему сезону он будет готов. Этот сезон для него закончен», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан» в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Родри получил повреждение 22 сентября в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2). После игры появилась информация, что у 28-летнего игрока разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он может пропустить остаток текущего сезона.

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