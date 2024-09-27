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Экс-тренера «Спартака» Массимо Карреру уволили из «Асколи»

Экс-тренера «Спартака» Массимо Карреру уволили из «Асколи»
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Итальянский специалист Массимо Каррера покинул должность главного тренера «Асколи». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

«Асколи» сообщает, что освобождает господина Карреру от должности главного тренера первой команды. Вместе с Массимо уходят члены его тренерского штаба Серджио Поррини и Джованни Сарачини. Клуб благодарит их за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Асколи».

Каррера возглавил «Асколи» в марте этого года. Итальянский специалист заключил контракт до лета 2025-го. В нынешнем сезоне «Асколи» провёл шесть матчей в Серии С, в которых набрал восемь очков. Отметим, что Массимо Каррера в 2017 году привёл московский «Спартак» к чемпионскому титулу. Также вместе с красно-белыми итальянский специалист стал обладателем Суперкубка России.

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