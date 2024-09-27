Сенников: «Монако» покупал Головина с целью перепродажи, но Александр стал лидером

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался о полузащитнике французского «Монако» Александре Головине. Ранее сообщалось, что хавбек продлит контракт с монегасками до 2029 года.

«У Головина в «Монако» всё здорово, он полезен и стал одним из лидеров команды. Думаю, «Монако» покупал Головина с целью, чтобы перепродать его дороже. Ведь «Монако» — клуб-донор, который зарабатывает деньги на игроках, особенно на молодых. Наверное, у клуба был изначально план продать Александра в условную Англию за € 50 млн. Но со временем Головин стал своим, надёжным и лидером. Поэтому лучше продлить с ним контракт, чем отпустить бесплатно. А уже потом найдётся какой-то клуб, который предложит бешеные деньги за Головина и подпишет его», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.