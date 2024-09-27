Экс-защитник ЦСКА Васин рассказал, что будет делать после завершения карьеры

Бывший защитник ЦСКА и «Кайрата» Виктор Васин рассказал, что будет делать после завершения профессиональной карьеры игрока. По словам Васина, в ближайший год заниматься он ничем не планирует.

— Не кажется ли вам, что вы не доиграли? Могли бы больше?

— Нет. Кажется, что в самый раз.

— А что дальше?

— Дальше — семья. В этом году — пауза, а там подумаю, чем заниматься. Надо образование какое-то получить.

— Какое?

— Может, пойду на тренера учиться, может, на спортивного менеджера, — приводит слова Васина «РБ Спорт».

Напомним, 14 сентября Васин объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Последним клубом Виктора стал казахстанский «Кайрат», за который россиянин выступал с февраля 2022 года. Всего 35-летний защитник провёл 68 матчей за казахстанскую команду и отметился четырьмя забитыми мячами. Ранее Виктор играл за такие команды, как ЦСКА, «Мордовия», «Уфа» и нальчикский «Спартак». Вместе с ЦСКА российский футболист трижды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и Суперкубок. В составе сборной России Васин принимал участие в розыгрыше Кубка конфедераций летом 2017 года.