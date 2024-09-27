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Экс-форвард «Челси» раскритиковал игрока «Манчестер Юнайтед» Рашфорда

Экс-форвард «Челси» раскритиковал игрока «Манчестер Юнайтед» Рашфорда
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Экс-нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк высказал недовольство касательно игры нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.

«Он топ-игрок. Когда Маркус был на пике формы, он так много бегал и забегал за оборону. Он так усердно работал, забегая за защитников. Вот когда Маркус в лучшей форме… и я больше этого не вижу. Для такого игрока, как Рашфорд, когда одним из главных качеств является взрывная скорость, приходится страдать за своё искусство», — приводит слова Хассельбайнка Daily Mail.

Напомним, 29 сентября в рамках 6-го тура чемпионата Англии состоится матч между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» в 18:30 мск.

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