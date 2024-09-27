Экс-защитник «Рубина» Навас уверен, что Захарян добьётся успеха в «Реале Сосьедад»

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас уверен, что российский полузащитник Арсен Захарян сможет в конечном итоге добиться успеха в «Реале Сосьедад».

«Я уверен, что Захарян улучшит свои результаты в этом сезоне и с каждым годом его игра будет расти. Арсен очень молод и имеет большие перспективы. Этот игрок мне очень нравится, я верю, что он в конечном итоге добьётся успеха в «Реале Сосьедад», — приводит слова Наваса Metaratings.

Напомним, 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.