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Руслан Нигматуллин: «Зениту» стоит опасаться такого «Краснодара»

Руслан Нигматуллин: «Зениту» стоит опасаться такого «Краснодара»
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Бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар» — «Зенит». Игра состоится 28 сентября в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» набрал очень хороший ход и отлично играет у себя дома и на выезде. У команды очень хорошее движение, ведь футболисты быстро проходят центр поля и успешно действуют в атаке. Поэтому «Зениту» стоит опасаться такого «Краснодара», — сказал Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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