Руслан Нигматуллин: «Зениту» стоит опасаться такого «Краснодара»

Бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар» — «Зенит». Игра состоится 28 сентября в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Краснодар» набрал очень хороший ход и отлично играет у себя дома и на выезде. У команды очень хорошее движение, ведь футболисты быстро проходят центр поля и успешно действуют в атаке. Поэтому «Зениту» стоит опасаться такого «Краснодара», — сказал Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.