Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 5-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

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Сегодня, 27 сентября, матчем «Боруссия» Дортмунд — «Бохум» стартует 5-й тур немецкой Бундеслиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Расписание 5-го тура чемпионата Германии (время — московское):

27 сентября, пятница:

21:30. «Боруссия» Д — «Бохум».

28 сентября, суббота:

16:30. «Боруссия» М — «Унион»;

16:30. «Майнц» — «Хайденхайм»;

16:30. «Вольфсбург» — «Штутгарт»;

16:30. «Фрайбург» — «Санкт-Паули»;

16:30. «РБ Лейпциг» — «Аугсбург»;

19:30. «Бавария» — «Байер».

29 сентября, воскресенье:

16:30. «Хольштайн» — «Айнтрахт»;

18:30. «Хоффенхайм» — «Вердер».

Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет «Бавария». Команда набрала 12 очков за четыре игры. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер» (9), на третьей — «Фрайбург» (9).