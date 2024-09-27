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Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 5-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 5-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 27 сентября, матчем «Боруссия» Дортмунд — «Бохум» стартует 5-й тур немецкой Бундеслиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Расписание 5-го тура чемпионата Германии (время — московское):

27 сентября, пятница:
21:30. «Боруссия» Д — «Бохум».

28 сентября, суббота:
16:30. «Боруссия» М — «Унион»;
16:30. «Майнц» — «Хайденхайм»;
16:30. «Вольфсбург» — «Штутгарт»;
16:30. «Фрайбург» — «Санкт-Паули»;
16:30. «РБ Лейпциг» — «Аугсбург»;
19:30. «Бавария» — «Байер».

29 сентября, воскресенье:
16:30. «Хольштайн» — «Айнтрахт»;
18:30. «Хоффенхайм» — «Вердер».

Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет «Бавария». Команда набрала 12 очков за четыре игры. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер» (9), на третьей — «Фрайбург» (9).

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