Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Брёйне рискует пропустить несколько ближайших матчей «Сити» из-за травмы

Де Брёйне рискует пропустить несколько ближайших матчей «Сити» из-за травмы
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о состоянии здоровья атакующего полузащитника «горожан» Кевина Де Брёйне, получившего повреждение во время матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).

«Я не знаю, когда он [Де Брёйне] вернётся. Возможно, до перерыва на матчи сборных, а может быть, после перерыва. Посмотрим...» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

До октябрьского перерыва на матчи сборных в Лиге наций УЕФА «Манчестер Сити» сыграет в АПЛ с «Ньюкаслом» (28 сентября) и с «Фулхэмом» (5 октября). Также «горожане» проведут матч в Лиге чемпионов, где встретятся с братиславским «Слованом» (1 октября).

Материалы по теме
Гвардиола — о травмированном Родри: этот сезон для него закончен

Де Брёйне преподали урок уличного футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android