Де Брёйне рискует пропустить несколько ближайших матчей «Сити» из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о состоянии здоровья атакующего полузащитника «горожан» Кевина Де Брёйне, получившего повреждение во время матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).

«Я не знаю, когда он [Де Брёйне] вернётся. Возможно, до перерыва на матчи сборных, а может быть, после перерыва. Посмотрим...» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

До октябрьского перерыва на матчи сборных в Лиге наций УЕФА «Манчестер Сити» сыграет в АПЛ с «Ньюкаслом» (28 сентября) и с «Фулхэмом» (5 октября). Также «горожане» проведут матч в Лиге чемпионов, где встретятся с братиславским «Слованом» (1 октября).

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