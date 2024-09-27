«Факел» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся воронежский «Факел» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Факел» в Воронеже. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне РПЛ команды провели между собой два матча. В игре 9-го тура победу одержал казанский клуб — 1:0, а во встрече в рамках 16-го тура «Рубин» обыграл «Факел» с тем же преимуществом (1:0).

После девяти сыгранных туров «Факел» располагается на последней, 16-й строчке, набрав пять очков. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав 11 очков.