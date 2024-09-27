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«Спартак» впервые в сезоне сыграет в чёрно-красной форме в дерби с «Локомотивом»

«Спартак» впервые в сезоне сыграет в чёрно-красной форме в дерби с «Локомотивом»
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Московский «Спартак» в матче со столичным «Локомотивом» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги впервые в сезоне сыграет в чёрно-красной форме. Об этом сообщил телеграм-канал «Спартака».

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится в субботу, 28 сентября. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за девять матчей. «Спартак» располагается на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (23).

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