«Спартак» впервые в сезоне сыграет в чёрно-красной форме в дерби с «Локомотивом»

Московский «Спартак» в матче со столичным «Локомотивом» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги впервые в сезоне сыграет в чёрно-красной форме. Об этом сообщил телеграм-канал «Спартака».

Встреча состоится в субботу, 28 сентября. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за девять матчей. «Спартак» располагается на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (23).