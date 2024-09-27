Флик уклончиво ответил на вопрос, станет ли Щенсны вратарём «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не дал однозначного ответа на вопрос, станет ли 34-летний Войцех Щенсны новым вратарём сине-гранатовых, о чём активно сообщали СМИ после того, как тяжёлую травму получил основной голкипер каталонского клуба Марк-Андре тер Штеген.

«Вполне возможно, что Иньяки Пенья будет основным вратарём на протяжении всего сезона, почему бы и нет? Он здорово тренируется, уже провёл матч «на ноль» (матч 7-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (1:0). — Прим. «Чемпионата»). К тому же это хорошо для его уверенности.

Подписание ещё одного вратаря? Я не знаю, что будет, придётся подождать», — приводит слова немецкого тренера COPE.

Ранее Щенсны подтвердил, что ведёт переговоры с «Барселоной».

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