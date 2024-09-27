Владимир Гранат: Головину не стоит откладывать в долгий ящик мысли о переходе в топ-клуб

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном продлении контракта российского полузащитника Александра Головина с французским «Монако». Ранее сообщалось, что срок нового контракта составит пять лет.

«Я уверен, что Головину нравится в «Монако», ведь он является одним из лидеров команды. Если кто-то захочет его купить, то у Александра пятилетний контракт, и придётся за него заплатить хорошую сумму. Головину не стоит откладывать в долгий ящик мысли о переходе в топ-клуб. Если на него будет спрос от хороших клубов, стоит попробовать свои силы», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.